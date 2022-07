Verdachte van steekpartij in Merksplas blijft maand langer in de cel

De verdachte stak vorige zaterdag de 19-jarige zoon van zijn ex dood. Ook de dochter raakte zwaargewond. Hij zit vast voor moord, poging tot moord en gijzeling, want hij zou de familie ook urenlang in hun eigen huis vastgehouden hebben.

De gijzelnemer was voorwaardelijk vrij na geweld tegen zijn ex-partner. Hij had een contactverbod en mocht dus niet in de buurt komen. Volgende maand moet hij opnieuw voor de raadkamer verschijnen.