Vlaanderen stapt in maart 2023 uit Unia, Somers: "Ambitie is nieuw instituut bevoegd voor álle mensenrechten"

Vlaanderen zet de samenwerking met gelijkekanseninstituut Unia stop in maart 2023. Dat was al afgesproken in het regeerakkoord, maar werd vandaag definitief beslist door de Vlaamse regering. "In de plaats komt een Vlaams instituut dat bevoegd zal zijn voor alle mensenrechten en een geschillenkamer voor mensen die zich gediscrimineerd voelen", zegt minister van Binnenlands Bestuur en Gelijke Kansen Bart Somers (Open VLD).