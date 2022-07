Vandaag willen de boeren in Nederland "het land platleggen" als protest tegen de stikstofplannen van de Nederlandse regering. Ook bij ons zijn de boeren boos, maar wat is nu juist het probleem met dat stikstof? En wat staat er in het Vlaamse stikstofakkoord? Dat legt VRT NWS journaliste Ann De Bie helder uit in deze video.