Populaire YouTuber Technoblade (23) overleden aan kanker, neemt afscheid in laatste postume video

De Amerikaanse YouTuber is bekend geworden door video’s te maken terwijl hij het spel Minecraft speelde. Vorig jaar heeft hij bekendgemaakt dat hij aan kanker leed. Enkele uren voor zijn dood schreef hij een afscheidsboodschap voor zijn fans en die werd daarna door zijn familie op zijn kanaal gepost.

Zijn vader las zijn laatste boodschap voor. Het was de bedoeling dat hij het zelf zou vertellen. "Hij wilde wachten tot hij wat beter was, maar hij heeft te lang gewacht", zegt zijn vader in de video. In de persoonlijke boodschap neemt hij afscheid van zijn fans en maakt hij zijn echte naam bekend. Die was blijkbaar Alex en niet Dave, zoals hij grappend een tijdje beweerd had.