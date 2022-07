Zandsculpturenfestival in Middelkerke gaat van start: “Meer dan 6.000 ton zand en 2.000 uren werk”

De organisatie hoopt met de gigantische dino’s nog meer bezoekers aan te trekken dan vorig jaar. “Vorig jaar stond het festival in thema van "F.C. De Kampioenen". Dat lokte toen 100.000 bezoekers naar Middelkerke. Nu mikken we ook op internationale bezoekers. Er is nog maar net een nieuwe Jurassic Park film uit in de bioscoop. Het is een thema dat zowel kinderen als volwassenen aanspreekt”, vertelt organisator Peter Monbailleu.