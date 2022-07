Zomerboekingen komen vlot binnen bij Limburgse logiesuitbaters

In juli zijn net geen 60 procent van de Limburgse B&B's, vakantiehuisjes en hotels geboekt, in augustus gaat het om ruim 50 procent. De verwachte vakantie-uittocht naar het buitenland na twee jaar corona blijft dus uit. "De Vlaming heeft de voorbije twee jaar ontdekt dat zijn eigen land heel mooi is, dat is duidelijk blijven hangen", vertelt Jeroen Luys van Visit Limburg. "En natuurlijk worden mensen nu geconfronteerd met een energiecrisis, stijgende prijzen én recente stakingen op de luchthaven. Mensen willen hun vakantie niet beginnen met miserie, ze willen meteen een leuke tijd, in eigen land."