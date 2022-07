Steeds meer bandenpech op reis: vier tips om een lekke band te voorkomen 

Veel heeft te maken met de staat van het wegdek, verklaart de VAB. "Zeker de kleine wegen in zuiderse landen verkeren niet altijd in topconditie. Daarnaast hebben mensen ook minder oog voor hun banden. We rijden te lang rond met slechte banden en kijken te weinig de druk na."

Ook gsm-gebruik achter het stuur kan een verklaring zijn. "Wie op zijn gsm tokkelt, is afgeleid. Dan ga je al eens sneller van de rijbaan af en rij je in putten of raak je een borduur", klinkt het. Bovendien maakt zomerse hitte het rubber van de banden zachter, waardoor je sowieso meer kans hebt op bandenpech.