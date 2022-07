Buurman aangehouden voor doodslag op zestiger in Ganshoren

Een 37-jarige man is vrijdag in verdenking gesteld voor doodslag op een man van 64 jaar. Het slachtoffer werd donderdag rond de middag neergestoken in een woonst aan de Jacques Sermonlaan in Ganshoren. De verdachte is door de onderzoeksrechter aangehouden. Dat bevestigt het parket van Brussel. De raadkamer zal woensdag over zijn verdere aanhouding beslissen.