Campinguitbater in La Roche, bijna een jaar na de overstromingen: "Terrein is volledig heraangelegd"

Camping Benelux in La-Roche-en-Ardenne is een van de tientallen zwaar getroffen campings. "Alles was weggedreven, alles was kapot", zegt uitbater Filip Dewulf. "We hebben het terrein volledig moeten heraanleggen. Heel der vrachtwagens met aarde hebben we moeten aanvoeren." Ook de straten werden deze winter opnieuw aangelegd, er werden nieuwe elektriciteitsleidingen in de grond gelegd, er kwamen nieuwe stroomkasten, het zwembad werd hertegeld, het sainitair werd vernieuwd...