Een dag Venetië bezoeken? Dan moet je vanaf 2023 toegang betalen

De Venetianen moet je al lang niet meer vertellen dat de pracht van hun stad ook een keerzijde heeft. De voorbije decennia is het aantal inwoners in de historische stad flink gedaald tot 50.000 mensen terwijl miljoenen toeristen de stad bezoeken. In 2019, het laatste jaar voor de covid-beperking, kreeg Venetië 19 miljoen dagjesmensen over de vloer. Tijdens piekmomenten zijn er voor elke inwoner twee toeristen in het stadscentrum van amper vijf km². Het overgrote deel van die toeristen, vier op de vijf, zijn dagjesmensen.