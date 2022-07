Een dode en gewonde na verkeersongeval in Ophoven

In Ophoven bij Kinrooi is bij een zwaar verkeersongeval vrijdagavond één dode gevallen. Een auto reed er in op een voorligger, botste daarna tegen een boom en werd ten slotte van de weg geslingerd. In de auto zaten volgens het parket 4 personen. Een van hen was op slag dood. De Venlosesteenweg was in beide richtingen urenlang afgesloten.