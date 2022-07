Lange rijen op luchthaven Schiphol tijdens eerste weekend vakantie-uittocht

Niet alleen in Nederland kampt de reiswereld met problemen. Dit weekend is er onder andere een staking op de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle.



Een op de vijf vluchten op de grootste luchthaven van Frankrijk gaat daardoor vandaag niet door. Het actievoerend personeel wil een forse loonsverhoging nu het internationale vliegverkeer weer aantrekt en de inflatie flink is opgelopen.



Op Brussels Airport was het gisteren een erg drukke dag met ongeveer 72.000 passagiers, van wie 40.000 vertrekkenden.