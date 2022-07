Vera Pauw, pionier van Nederlandse vrouwenvoetbal, getuigt over verkrachting door coach: "Kan stilte niet langer delen"

De getuigenis van Vera Pauw maakt veel los in Nederland. De KNVB laat in een schriftelijke reactie aan NRC weten "zeer geschokt" te zijn. De Nederlandse voetbalbond erkent dat er "niet scherp genoeg gereageerd is op de signalen van Pauw op seksueel misbruik."

"Het is onnacceptabel dat Vera destijds niet de veilige werkomgeving heeft ervaren waar ze recht op had. In het contact met Vera hebben wij ervaren dat deze situatie helaas zeer veel impact heeft op haar, en dat spijt ons", klinkt het. De bond wil naar eigen zeggen "alles zo snel mogelijk maar wel uitermate zorgvuldig" intern en met Pauw bespreken. "Zodat we acties kunnen uitzetten. Ook met het oog op herstelbemiddeling."

NRC nam ook contact op met de man die beschuldigd wordt van de verkrachting. Hij is geschrokken, volgens hem is er "niets onoorbaars gebeurd, in mijn hele leven niet, trouwens." Over de aangifte zegt hij: "Dat kan niet. Ik herinner me geen onmin of problemen."