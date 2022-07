Gent heeft spijt van "Mag ik je peuken"-campagne: "Waren blind voor trauma's van slachtoffers straatintimidatie"

"Ik botste op een blinde vlek. Iedereen heeft ze, ook ik. Het kroop onder mijn huid, ik schreef er een kort stukje over", zo begint het statement van de Gentse schepen Bram Van Braeckevelt. Hij reageert op de kritiek die er kwam naar aanleiding van de campagne "Mag ik je peuken" die rokers moest aanspreken om hun peuk in een vuilnisbak te deponeren.

De campagne was ludiek bedoeld, maar haalde trauma's boven bij slachtoffers van straatintimidatie. In een opiniestuk in De Standaard werd het "Een mes in de rug voor de vele Gentse slachtoffers van seksueel geweld, waarvoor de stad zo vaak in opspraak kwam afgelopen najaar", genoemd.