Gewapend duo overvalt drukbezocht tankstation in Genk

Vanochtend rond twee uur hebben twee gemaskerde en gewapende mannen het Bruno-tankstation op de Hasseltweg in Genk overvallen. Tijdens de overval zat een tiental mensen in het tankstation te eten. Aan onze redactie is bevestigd dat het duo aan de haal ging met zo'n 800 euro en enkele sloffen sigaretten. Het parket laat weten dat voorlopig nog niet veel meer geweten is dan de vluchtrichting van de overvallers.