Groot Puts Orkest viert 775-jarig bestaan van Putte: "Sommigen kunnen geen noot muziek lezen"

Er staat de dirigent dus een fikse opdracht te wachten. "Het wordt spannend om te zien of ik alles in toom kan houden. Toen we tien weken geleden de oproep lanceerde, had ik wat twijfels. Op de eerste repetitie waren we met een tiental personen. Het orkest is blijven groeien en groeien. We hebben ondertussen zeven keer kunnen repeteren en nu zijn we met meer dan 100 muzikanten. We zullen zowel klassieke stukken als rocknummers brengen. Tot slot zitten er ook enkele fantastische solo's bij."