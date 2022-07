In Boutersem wordt dit weekend de kroning van de Franse koning nagespeeld

Zestien verschillende groepen hebben hun tenten opgeslagen in Boutersem dit weekend. Honderden leden spelen allemaal mee in de re-enactment waarbij de Franse koning gekroond wordt. Yves Van Opbrouck is in het dagelijks leven bankbediende, maar vandaag is hij de aartsbisschop van Reims, die de toekomstige koning mag kronen en zalven. Daarnaast organiseert hij ook het hele gebeuren, samen met het gemeentebestuur van Boutersem, de ridders van Brabant Boven en de heemkundige kring Velpeleven.