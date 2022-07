Jachthaven van Emblem wordt ingenomen door piraten

De vereniging doet het voor de buurt, maar vooral voor kleine kinderen vertelt organisator Guy Lehaen. "We willen iets leuks doen voor de buurt. Bezoekers kunnen, al dan niet verkleed, deelnemen aan een schattenjacht. De schatten zijn begraven op drie plekken rond de haven. Daar moeten telkens gouden munten gevonden worden. Als die in de grote schatkist in het clubhuis worden geworpen, krijgen de vinders een deel van de schat mee naar huis. Dit helpt om de club bekender te maken bij kleine kinderen. Maar het belangrijkste is dat iedereen vandaag een leuke dag beleeft. Het is niet zo dat ons ledenbestand aan verjonging toe is."

Lees verder onder de foto.