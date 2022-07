Minstens vijf doden door aardbeving in Iran

Iran ligt op de rand van verschillende tektonische platen en is dan ook gevoelig voor aardbevingen. De meest dodelijke beving, met een magnitude van 7,4, vond plaats in 1990. Toen kwamen in het noorden van het land 40.000 mensen om het leven. En in 2003 kwamen 31.000 mensen om bij een beving van 6,6 in de provincie Kerman. Toen werd de historische stad Bam helemaal vernield.