Musea Brugge benoemd tot "cultureel-erfgoedinstelling": door grote collectie van internationaal niveau

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is enorm trots op die erkenning. "Het is een ongelooflijke eer voor Brugge en toont aan hoe belangrijk de Brugse musea zijn voor Brugge, maar ook voor Vlaanderen en zelfs de wereld." Daar gaat schepen voor Cultuur Nico Blontrock mee akkoord: "We zijn zeer blij, maar dat wil niet zeggen dat we nu op onze lauweren kunnen rusten. We moeten onszelf blijven heruitvinden en een museumorganisatie van de 21ste eeuw zijn. De maatschappij verandert, en wij evolueren mee."