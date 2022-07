Bart De Wever haalt uit naar federale regering op N-VA-Zomerfeest: "Ofwel doen ze niets, ofwel in de foute richting" 

De N-VA zit in de Vlaamse regering, maar federaal voert ze oppositie. Van de pensioengesprekken die de regering-De Croo momenteel voert, verwacht De Wever niets. "De hervorming die de PS voorstelt, is absurd: nog minder werken voor meer pensioen. Ze zullen even botsen met elkaar en dan volgt er een non-akkoord of 'een scheet in een netzak', zoals we bij de arbeidsdeal hebben gezien."