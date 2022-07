Nieuwe grasdijk in Westende: "Eindelijk wandelen in de zon, zonder omver gereden te worden door go-cars"

Net voorbij surfclub De Kwinte ontplooit zich een groene grasdijk met nieuwe verharde wandelpaden op het strand, parallel aan de bestaande zeedijk. De grasdijk brengt niet alleen wat kleur in het landschap, hij zorgt ook voor een duurzame bescherming van de kust als het stormt. De grasdijk ligt op dezelfde hoogte als de stenen dijk en dient dus als een buffer bij opkomend water.

Door de hoge appartementen was er niet veel zon op de stenen dijk. Door de dijk breder te maken, kunnen wandelaars langer in de zon wandelen. Daar zijn ze enorm tevreden mee. "Nu is het een brede, lange dijk geworden waardoor we tot in het centrum van Westende in het zonnetje wandelen, dat is enorm fijn", reageert de eerste wandelaar.