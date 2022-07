Eerste Panamarenko-tentoonstelling sinds zijn overlijden: "Dromen over vliegen met vliegtuiggeluiden op de achtergrond"

De expo "Come Fly With Me" daagt de bezoeker uit om mee te vertrekken op een denkbeeldige reis. "Hij biedt ons een wereld aan, die wij niet kunnen bedenken", reageert curator Philippe Van Cauteren. "In deze administratieve kille wereld, is het nodig dat we af en toe eens iets durven te verbeelden. Panamarenko wijst ons hier de weg. Het geniale zit hem in het feit dat de kunstenaar de kwetsbaarheid omringt. Hij probeert onze rationele wereld te ontrationaliseren, dat doet hij met zijn handen."



"Het is niet zo simpel om een tentoonstelling van Panamarenko te organiseren", reageert zijn weduwe Eveline Hoorens. Het is de eerste tentoonstelling sinds zijn overlijden drie jaar geleden. "Zijn werken zitten zowel bij verzamelaars, als bij musea. Het kost ook enorm veel geld want sommige van zijn werken zijn ondertussen tot 50 jaar oud en zeer fragiel. Die moeten stuk voor stuk verzekerd worden", verklaart Hoorens.