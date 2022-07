Hevige strijd om strategisch belangrijke stad Lysytsjansk in oosten van Oekraïne

De pro-Russische separatisten in de regio, die meevechten met het Russische leger, claimden eerder vandaag dat ze Lysytsjansk volledig omsingeld hebben. Het Oekraïense leger ontkent dat en benadrukt dat de stad nog steeds in Oekraïense handen is. Ze erkennen wel dat de situatie in Lysytsjansk "moeilijk" is.