Brusselaar botst op Chad Smith van Red Hot Chili Peppers aan stadhuis: "Hij zei me dat ze morgen wél spelen op Werchter"

Opvallend, want gisteren annuleerde de band nog hun concert in Glasgow wegens ziekte. Meteen werden ook vraagtekens geplaatst bij hun optreden op Rock Werchter. Red Hot Chili Peppers sluiten het festival namelijk morgenavond af.

"Maar hij zei me dat het goedkomt", getuigt Dimitri Strobbe over zijn ontmoeting met Chad Smith. ""We are playing on Sunday", zei hij me. Hij bevestigde wel dat er een ziektegeval was, maar zei "it's ok now"."

"Hij zag er alleszins in form uit en leek me echt overtuigd dat ze gingen spelen. Het is een zeer aimabele en aanspreekbare man", verzekert Strobbe, die meteen ook een selfie met Chad Smith de wereld instuurde om een collega gerust te stellen die zondag naar Werchter gaat. De organisatie van Rock Werchter laat evenwel weten dat zij nog steeds wachten op een officiële bevestiging van het management.