Ze zijn groot, ze zijn slijmerig, en ze zijn terug: Florida neemt opnieuw maatregelen tegen Afrikaanse reuzenslak

Ze waren er nog maar net van af en het is alweer terug: de Afrikaanse reuzenslak (Lissachatina fulica), ook wel de grote agaatslak genoemd. Op 23 juni is een exemplaar van het grote weekdier aangetroffen in New Port Richey in Pasco County, op ongeveer 61 kilometer ten noorden van de stad Tampa. Het staatsdepartement Landbouw en Consumentenzaken heeft niet geaarzeld om voor delen van Florida quarantainemaatregelen af te kondigen om te voorkomen dat het dier zich verder verspreidt.

De Afrikaanse reuzenslak is een van de grootste landslakken ter wereld, met een gemiddelde lengte van 20 centimeter en een doorsnede van 13 centimeter. Om dat wat bevattelijker te maken, dat is ongeveer de grootte van een vuist van een gemiddelde volwassene. De dieren kunnen een gewicht van 700 gram bereiken. Als een Afrikaanse reuzenslak volgroeid is, bestaat zijn huis uit zeven tot negen "kringen" of windingen.