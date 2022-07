Rijwoning in Poperinge brandt volledig uit: 79-jarige vrouw naar ziekenhuis ter controle

Rond drie uur afgelopen nacht brak het vuur uit in een rijhuis in de Bergenstraat, op de grens van Alveringem. Het duurde een tijdje vooraleer de brandweer het vuur onder controle kreeg. De brandweermannen konden voorkomen dat de huizen ernaast mee in vlammen opgingen. Eén van die rijhuizen liep wel lichte brandschade op, maar blijft bewoonbaar.

De vlammen sloegen uit de voorgevel van het huis. Twee auto’s en twee woningen aan de overkant van de straat liepen daardoor ook schade op door de grote stralingswarmte. De brandweer moest nog uren nablussen. De bewoonster kon veilig de woning verlaten en werd opgevangen bij de buren. Ze werd uiteindelijk toch naar het ziekenhuis gebracht omdat ze te veel rook had ingeademd. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.