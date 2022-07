Nederlandstalige muziek boven op dag 3 van Rock Werchter, met debuut Yong Yello en blessure voor zanger Goldband 

Goldband wisselt pure uitbundigheid af met enkele emotionele momenten, zoals bij het ingetogen nummer "Kinderwens", en "Dit is voor jou". Dat wordt - ondanks de stevige ninetiesbeat - een ode van zanger Milo aan zijn moeder "die daarboven is". Hij roept iedereen in het publiek op om te denken aan iemand die er niet meer is. Waarop Milo zijn vader en tante Karin op de voorste rijen opzoekt en hen een dikke knuffel geeft. Ruwe bolsters met een gouden hart, de mannen van Goldband. "Konden we dit maar elke dag doen, hier optreden", is hun conclusie.