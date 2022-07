Rocker krijgt gestolen gitaar na 45 jaar (!) terug, dankzij een technologisch huzarenstukje

Die geschiedenis gaat terug naar het jaar 1957. Toen kocht Bachman de gitaar aan en gebruikte hij het snaarinstrument voor zijn klassieker "American Woman" van "The Guess Who, de band waar hij deel van uitmaakte.



Na zijn vertrek bij die band speelt de gitaar ook nog een belangrijke rol in het bekende nummer"You ain't seen nothing yet" van zijn nieuw band Bachman-Turner Overdrive. In 1977 werd de gitaar gestolen uit een afgesloten hotelkamer in Toronto. Lange tijd bleef de diefstal onopgelost.