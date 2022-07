Directrice ziet met lede ogen toe hoe betwistingen B- of C-attest toenemen: "Overschrijdt draagkracht van een mens" 

Die tendens in het lager onderwijs is ook Sabien Lust opgevallen. Zij is professor onderwijsrecht aan de UGent, eveneens advocate en ze zetelt geregeld in beroepscommissies in scholen. Lust zit met andere woorden bovenop de materie. “Al moeten we niet overdrijven: er is inderdaad een lichte stijging van het aantal betwistingen, maar het gaat nog steeds over een zeer grote minderheid. We spreken over enkele tientallen, niet over honderden.” Officiële cijfers zijn er niet, gezien scholen procedures niet hoeven te rapporteren.