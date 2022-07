Scoutsgroep uit Antwerpen komt aan op luchthaven om te horen dat hun vlucht geannuleerd is

Vol enthousiasme stonden de 34 leden van scoutsgroep "Den Twee" uit Antwerpen, samen met hun leiding klaar om een vlucht van Charleroi naar de Roemeens hoofdstad Boekarest te nemen. Maar dat was buiten luchtvaartmaatschappij Wizz Air gerekend, want die had in het midden van de nacht de vlucht geannuleerd. Verwoede pogingen om toch nog te kunnen vertrekken vanuit Charleroi mislukten. "Ja, het was toch wel even paniek bij onze leden, toen bleek dat we niet meteen een oplossing konden vinden", vertelt scoutsleider William Pietermans.