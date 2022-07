Spanjaarden op straat uit protest na drama van Melilla

In verschillende Spaanse steden is geprotesteerd naar aanleiding van het drama, vorige week, in Melilla, de Spaanse exclave in Marokko. Minstens 23 migranten kwamen om het leven toen ze via Melilla Europa wilden binnenkomen. Met de demonstraties willen de betogers de migratiepolitiek en geweld bij de grens aanklagen. Het Spaanse gerecht heeft een onderzoek geopend naar wat er juist gebeurd is.