Meevaller voor universiteit Maastricht: 2 jaar na cyberaanval is deel van losgeld terug (en het is dubbel zoveel waard) 

Kerstavond 2019: het computersysteem van de universiteit van Maastricht wordt grotendeels platgelegd door hackers die de servers blokkeren met "gijzelsoftware". Onderzoekers en studenten kunnen niet meer aan hun gegevens, tenzij de universiteit zo'n 200.000 euro "losgeld" zou betalen in bitcoins. "Dat was een duivels dilemma. Met pijn in het hart en in de buik hebben we destijds uiteindelijk toch dat losgeld betaald, anders zaten we nog maanden in de puree", vertelt woordvoerder Koen Augustijn aan VRT NWS.