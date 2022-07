Vzw AIF+ viert 25-jarig bestaan in De Nomade in Genk: "Met huidige polarisering zijn onze verenigingen belangrijker dan ooit"

Voor al dat harde werk worden de verenigingen vandaag in de bloemetjes gezet. De Limburgse stuurgroep wilde vooral mensen terugzien na de pandemie. Dat doet ze in de Nomade in Genk. Niet toevallig daar, volgens de voorzitter. "Het merendeel van onze Limburgse verenigingen is gevestigd in Genk. De stad doet er heel veel voor. Hier is het aangenaam werken. Die werking uitdragen naar andere gemeenten en steden loopt wat moeilijker." Buiten Limburg is de vzw ook nog actief in Antwerpen, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.