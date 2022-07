Woedende demonstranten bestormen parlement in Libië en stichten brand

Libië verkeert in chaos sinds de val van dictator Moammar al-Kadhafi in 2011. Het land is politiek uiteengevallen in twee rivaliserende fracties, één in Tobroek, geleid door de voormalige minister van Binnenlandse Zaken Fathi Bashagha en één in Tripoli, geleid door interim-premier Abdul Hamid Dbeibah.

De eis van de demonstranten werd trouwens gesteund door het hoofd van de interim-regering in Tripoli, Abdul Hamid Dbeibah. Hij wil dat de regering in Tobroek opgeheven wordt. Volgens de interim-premier kan dat enkel door verkiezingen.