Meer dan 260 mensen via Vlaams Afstammingscentrum op zoek naar hun roots: "Afkomst is waanzinnig belangrijk"

De “Terzake”-reportage over een fertiliteitsarts uit Torhout die in de jaren tachtig mogelijk met eigen sperma vrouwen heeft bevrucht, veroorzaakte de afgelopen dagen flink wat commotie. Het nieuws is ook het Afstammingscentrum in Gent niet ontgaan. “Maar verrast waren we helaas niet”, klinkt het bij coördinator Ankie Vandekerckhove in "De ochtend" op Radio 1. “Het is shockerend, maar na de zaak-Karbaat in Nederland (waar een arts zeker 81 donorkinderen verwekte met eigen sperma, nvdr.) zou het naïef zijn om te denken dat zoiets hier niet kon gebeuren.”