Apenpokkenvirus blijft zich verspreiden in Europa, ook België zet zich schrap: "Dagelijks meer en meer patiënten"

"Bij ons zijn er nog geen besmettingen vastgesteld bij vrouwen en kinderen", zegt Soentjens. "Mensen die het meeste risico lopen zijn mensen met meerdere seksuele partners."

Volgens Soentjens is het heel belangrijk dat we inzetten op de basismaatregelen. "Besmette personen moeten 21 dagen of langer in isolatie blijven. Daarnaast moeten we de nauwe contacten van die mensen zo snel mogelijk opsporen en hen misschien ook isoleren. Of er tenminste voor zorgen dat ze heel goed opletten of er klachten komen."