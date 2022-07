Auto rijdt rechtdoor op rotonde in Bornem en kantelt

Kort voor middernacht is een vrouw gewond geraakt bij een ongeval in Hingene, bij Bornem. Ze reed rechtdoor op een rotonde, botste eerst tegen hoge boordstenen aan, kantelde daarna en kwam uiteindelijk tot stilstand bovenop de rotonde. De brandweer moest de bestuurster bevrijden. Ze werd met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Haar passagier kon op eigen kracht uit de auto geraken en werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog onduidelijk.