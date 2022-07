Baudelohof in Gent vernieuwd en helft groter: "Ook gezorgd voor een plek aan het water"

Vandaag is het Baudelohof in Gent officieel geopend. Het park is voortaan voor de helft groter. De speelkoer van het Secundair Kunstinstituut aan de Ottogracht maakt nu buiten de schooluren deel uit van het Baudelohof. Maar de grootste vernieuwing is de Baudelokaai, die ook werd opgenomen in het park. "We hebben de kade laten verlagen waardoor we er nu een aangename plek aan het water bij hebben", reageert schepen van Openbaar Groen, Astrid De Bruycker (Vooruit).

"Het is echt een pareltje geworden", gaat ze verder. "We hebben ook wat elementen van vroeger laten staan. Zo kan je nu nog genieten van de prachtige grote bomen die er staan. Er zijn nieuwe planten en struiken aangeplant en er komt nog een speelterrein bij."