Bij het uitbreken van de oorlog in Oekraïne hebben woonzorgcentra in Vlaanderen serviceflats en kamers aangeboden voor Oekraïense vluchtelingen. Wij gingen een kijkje nemen in woonzorgcentrum De Wand in Laken. Daar verblijven momenteel zeven families, goed voor in totaal 27 vluchtelingen. Bij hen overheerst in de eerste plaats dankbaarheid voor de opvang.