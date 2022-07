Bierfestival Hechtel-Eksel viert vijfde editie met eigen bier

Dit weekend werd de Hexel al officieel voorgesteld. Burgemeester Jan Dalemans (open VLD), die vroeger ook een eigen drankhandel had, mocht al eens proeven. "Ik vind het een lekker en speciaal biertje. Het is goed dat ze zich hebben durven onderscheiden, want in België zijn er meer dan 2000 bieren. Als je een bier brouwt waar niets speciaals aan is, ga je niet opvallen."

"Met je eigen bier kan je ook veel volk naar je bierfestival lokken", zegt Dalemans. "Waar veel volk is, zullen ook brouwerijen opduiken en wie weet zien zij in de Hexel wel iets moois voor in de toekomst."