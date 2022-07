Bierfestival Hopville in Diest laat bierliefhebbers proeven van bieren uit de regio

In Diest kan je dit weekend kennis maken met heel wat lekkers. Zo'n 15-tal lokale brouwerijen is aanwezig op de eerste editie van het bierfestival Hopville. Plaats van afspraak is het park Cerckel . Naast het bier vind je er ook foodtrucks, live muziek en animatie. Werner Breugelmans is er graag bij: "Ik degusteer graag bieren en kan ook best wel van live-muziek genieten. De trippel en het donkere bier dat ik hier al proefden waren alvast erg lekker. "

Voor Thomas Vanhamel is de uitstap ook geslaagd. Hij is met het gezin op stap en geniet van een fruitig biertje. "Maar we houden het bij ééntje want we hebben nog plannen, maar de kinderen vinden het hier alvast leuk, ze kunnen hier goed spelen."

Paul Aerts is dan weer een echte bierkenner en is enthousiast: "Dit was een ideale gelegenheid om de lokale bieren te proeven in combinatie met een bezoekje aan de stad Diest. De bieren van de brouwerijen Loterbol en Vicusbier hebben me al zeer goed gesmaakt, we zijn hier nog niet meteen weg. "