Rock Werchter maakt zich klaar voor laatste dag, alles lijkt erop dat Red Hot Chili Peppers straks afsluiten

De organisatie van Rock Werchter laat weten dat het materiaal van de Red Hot Chili Peppers al aanwezig is op de wei van Rock Werchter. Onze redactie verneemt ook van de band zelf dat ze zeker zal optreden vanavond. "We zullen zeker spelen, ik beloof het", staat te lezen in een bericht van drummer Chad Smith. Al is het wel nog wachten op een officiële bevestiging van de band.