Heropstart Callebaut nog niet voor meteen: "Morgen starten we met opruimen van honderden tonnen chocolade" 

Intussen wordt nog gezocht naar hoe de salmonellabesmetting precies kon gebeuren. "Het is voor ons belangrijk dat we zo snel mogelijk opnieuw kunnen opstarten, maar we willen de analyse van waar het nu echt is misgelopen niet hypothekeren", aldus Warlop. "Barry Callebaut heeft zelf de bacterie gevonden. Het is een zodanig uitzonderlijke besmettingshaard, dat het voor ons erg raar is dat die besmetting is kunnen gebeuren."

"Wij kunnen maar opstarten als die analyse volledig gebeurd is. De oorzaak zal ook veel duidelijkheid brengen over wie welke verantwoordelijkheid draagt." De fabriek wil daarom geen exacte timing kleven op de heropstart. "Er moet ook groen licht komen van het Voedselagentschap. Van zodra we dat hebben, zullen we er alles aan doen om zo snel mogelijk op te starten."