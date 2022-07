Zware brand bij houtverwerkend bedrijf in Hemiksem: 30-tal huizen ontruimd

Het gaat om een klein bedrijfje van vader en zoon, maar er lagen wel grote voorraden hout opgeslagen. Het is gelegen in een woonwijk, tussen verschillende woningen. De schade is groot. "Wellicht is het bedrijf helemaal verwoest", zegt burgemeester Luc Bouckaert van Hemiksem. Op het moment van de brand was er niemand aanwezig.

Het gevaar voor de omgeving is intussen geweken, zegt de burgemeester. De bewoners van de ontruimde huizen werden opgevangen in een gemeentelijk opvangcentrum. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Enkele jaren geleden was er ook een brand in het bedrijf, toen was die het gevolg van brandstichting.