Israël haalt drones van Libanese Hezbollah uit de lucht die op weg waren naar een gasplatform

Dat Hezbollah net nu drones die richting uitstuurt, is allicht niet toevallig. Israël en Libanon ruziën al jaren over hun maritieme grenzen en het gebied dat rijk is aan gas. Volgens Israël ligt het Karishgasveld in zijn exclusieve economische zone, wat Libanon bestrijdt. Israël wil het schip dat het gas moet winnen tegen september operationeel krijgen, maar Libanon wil ook een deel van de koek. Het land kan de potentiële inkomsten goed gebruiken, want het beleeft zijn ergste economische crisis ooit.