Jonge bestuurder (19) uit Tremelo overleeft crash niet: "Hij week plots van de rijbaan af"

Het ongeval gebeurde rond 19.15 uur op de Tiensesteenweg in Tielt-Winge. De bestuurder reed met een bestelwagen en kwam vanuit Tienen richting het Gouden Kruispunt gereden. Maar plots week hij van de baan af, waarom is niet duidelijk. "Daarbij raakte hij eerst rakelings een boom, waarop hij in een diepe greppel langs de weg terecht kwam", aldus burgemeester Rudi Beeken (Open VLD). Door de klap werd de bestuurder uit zijn auto geslingerd. Volgens het parket droeg hij geen veiligheidsgordel. Hulpverleners probeerden de 19-jarige man nog te reanimeren, maar zonder succes. "Naar de oorzaak van het ongeval is het nog raden", zegt burgemeester Beken. "Volgens een ooggetuige die achter de bestelwagen reed was er alvast geen sprake van overdreven snelheid."

Door het ongeval moest het verkeer op de Tiensesteenweg urenlang worden omgeleid. Het parket onderzoek nu verder de omstandigheden van het ongeval.