Kim Gevaert is meter van groepsaankoop atletiekpistes: "Goede pistes zijn belangrijk voor onze jeugd en onze topatleten"

Bij Sport Vlaanderen zijn ruim 200 pistes geregistreerd. Ongeveer 90 procent van die pistes is ouder dan 21 jaar. Bovendien worden veel van die pistes door twee of zelfs meer atletiekclubs gebruikt. "Zowel vijfjarigen als topsporters moeten terecht kunnen op onze atletiekpistes", zegt Weyts.

"In aanloop naar de volgende Olympische Zomerspelen in Parijs (2024) steken we onze medailleambities niet onder stoelen of banken. Maar om te presteren, moeten onze topatleten kunnen trainen op kwaliteitsvolle infrastructuur dicht bij huis. Met deze investeringsgolf ondersteunen we hen ten volle in hun sportieve ambities", aldus Weyts.