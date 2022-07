Nigeriaanse politie bevrijdt 77 gelovigen die uitkeken naar de terugkeer van Christus

Volgens de politie waren ze opgesloten nadat de priester hen overtuigd had dat Jezus Christus naar de aarde zou terugkeren. Hij zou zou hen dan meenemen naar de hemel. Sommige gelovigen moeten al maanden vastgezeten hebben in de kerk. Uit eerste vaststellingen van de politie zou een priester hen eerst verteld hebben dat de terugkeer voorzien was in april, wat dan later veranderde in september van dit jaar.