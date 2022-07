Palestijnen overhandigen kogel die journaliste Shireen Abu Akleh doodde aan VS

Volgens ballistische en forensische experts is de kogel ontworpen om een pantser te doorboren en wordt hij gebruikt in een M4-geweer. De kogel werd in het hoofd van de journaliste aangetroffen.



De kogel werd geanalyseerd met behulp van 3D-modellen en volgens experts was het een kaliber van 5,56 mm - hetzelfde dat door Israëlische troepen wordt gebruikt.

Ook het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties meldde vorige week al dat een Israëlische soldaat de Al Jazeera-journaliste doodschoot.



Zij baseerden zich op onderzoek en informatie van het Israëlische leger en de Palestijnse openbare aanklager.